В Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль уличного кино

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В субботу, 31 августа, в Петербурге пройдет фестиваль уличнго кино. Показ состоится в пространстве Севкабель Порта. В

Фестиваль уличного кино – один из самых крупных киносмотров, победителя которого выбирает народное жюри.

В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших. Это по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы отметил генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков

Показ начнется в 19:00. В программу фестиваля вошли короткометражные фильмы, которые победители на таких кинофестивалях, как "Кинотавр", "Короче и "Движение". Кроме того, покажут работы финалистов всероссийского конкурса короткометражных фильмов "Опа! Искусство внезапности".

Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов соревнуется режиссерский дебют актера Петра Федорова "Электрический Ток" с Александром Палем в главной роли.

Фестиваль уличного кино уже приняли такие города, как Чебоксары, Пенза, Йошкар-Ола, Сыктывкар, Омск, Анапа, Улан-Удэ, Барнаул, Архангельск, Ижевск, Ульяновск, Кемерово, Челябинск, Красноярск, Череповец и другие.