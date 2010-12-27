На 9-й Советской открыли первый в Петербурге легальный бордель

Желающих расслабиться в нем ожидают 10 секс-кукол.

В среду, 5 июня, в центре Петербурга открылся первый законный бордель с силиконовыми куклами. Об этом Piter.TV сообщили организаторы центра.

Заведение Dolls Hotel открылось на 9-й Советской улице. Желающих расслабиться в нем ожидают 10 секс-кукол, каждая из которых сделана из специального медицинского силикона. Стоимость услуг неживых жриц-любви будет варьироваться в районе 5 тысяч рублей.

Ранее подобное заведение открылось в Москве. По словам создателей, следующая точка появится в Екатеринбурге.

Несмотря на то, что хозяева Dolls Hotel считают, что бордель станет приманкой для туристов и очередной фишкой Северной столицы, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что всех причастных к заведению следует привлечь к уголовной ответственности.

Фото: открытые источники