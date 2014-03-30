В Петербурге и области наибольшей популярностью пользуются новостные издания

Также набирают популярность детские периодические издания.

В понедельник, 6 декабря, в пресс-службе АО "Почта России" рассказали Piter.tv, что в Петербурге и Ленобласти среди подписных периодических изданий наибольшей популярностью пользуются центральные и региональные новостные и общественно-политические газеты.

По итогам подписной кампании за второе полугодие текущего года лидируют "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "Санкт-Петербургские ведомости", "Вести". Затем следуют газеты и журналы для всей семьи, советы по дому, саду, кулинарии, в частности такие издания как "1000 советов", "Народный доктор", "Моя прекрасная дача", а также издание с телепрограммой "Панорама ТВ". Популярность набирают детские журналы "Маленькие академики", "Непоседа", "Саша и Маша", "Почемучкам обо всем на свете".

В Ленобласти чаще покупают районную прессу: "Лужская правда", "Гатчинская правда", "Красная звезда" (Всеволожский район). заместитель директора по почтовому бизнесу в Северо-Западном макрорегионе АО "Почта России" Александр Меленчук

Каталог Почты насчитывает более 5 900 изданий. Подписаться на интересующее издание можно на сайте. Также можно выбрать способ доставки: в почтовый ящик дома, абонементный ящик или оставить у оператора в почтовом отделении.

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