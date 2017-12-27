В Санкт-Петербург придет метель и гололедица

МЧС предупреждает об усилении ветра.

7 января в Санкт-Петербурге прекратится дождь и начнется метель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в воскресенье в Северной столице ожидается сильный ветер и снегопад. В некоторых районах синоптики обещают метель.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скорость 7-12 м/с. В первой половине дня ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Также отмечается, что на дорогах города будет сильная гололедица. В связи с этим МЧС просит водителей соблюдать дистанцию. Из-за сильного ветра жителям и гостям Петербурга рекомендуется не оставлять машины около деревьев и обходить слабоукрепленные конструкции.