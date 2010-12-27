Самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан был вынужден совершить посадку в Самаре

Причиной посадки стало плохое самочувствие пассажира

Самолет авиакомпании Uzbekistan airways, выполнявший рейс HY638 по маршруту Санкт-Петербург - Ургенч, был вынужден совершить экстренную посадку в Самаре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причиной посадки стало плохое самочувствие 43-летнего пассажира. После посадки его осмотрели врачи и выявили повышенное артериальное давление. Сам пассажир заявил, что является онкобольным. Его доставили в клиническую больницу №8.

После экстренного приземления самолет дальше направился по маршруту. Ожидается, что он приземлится в аэропорту Ургенча в 18:30 по местному времени.

Ранее мы сообщали, что на борту самолета Абэ произошел пожар.

Фото: pixabay.com