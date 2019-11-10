В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Киеву

У Америки есть свои надежды о будущем конфликта между двумя странами.

США расчитывают на договоренности между Киевом и Москвой. Об этом сообщил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О"Брайен, передает CBS.

Он подчеркнул, что Америка надеется, что Россия и Украина "поладят" и заключат мирный договор или соглашение. Политик отметил, что Вашингтон не гарантирует Киеву "вечную военную помощь" в борьбе с русскими. РФ отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины.

О"Брайен отметил, что Трамп стал первым президентом США, который отправил Киеву военную помощь. Демократы считают, что он сделал это в своих политических интересах, в администрации президенты заверили, что президент действует в интересах страны.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL, White House