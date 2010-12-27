В Смольном установили максимальный размер оплаты парковки на 2019 год

Правительство города документально закрепило размер часовой оплаты парковок.

Власти Петербурга определили максимальную стоимость за часовую парковку на городских стоянках. Соответствующий документ подписал глава Северной столицы Георгий Полтавченко. Автомобилисты отдадут за указанный период не более 118,25 рублей. Лимит для мотоциклистов - 35,48 рублей. Для остального транспорта - 117, 42 рубля.

Отметим, что тариф установлен только для региональных стоянок, расположенных на трассах общего пользования: они находятся под управлением города. Стоимость частных парковок будут устанавливать владельцы. Исполнение приказа займется вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Фото: Piter.tv