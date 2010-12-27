В СПб новые пешеходные переходы через ж/д пути появятся к концу года

Рабочие обновят переходы через железнодорожные пути к декабрю.

С сентября представители Октябрьской магистрали начнут создание новых пешеходных переходов через железнодорожные перегоны в Петербурге. Как отмечают специалисты, зоны будут оборудованы световой и звуковой сигнализациями.

На данный момент в планах есть работы на участках у Пери-Грузино, Ланской - Шувалово, Кузнечном - Хийтола, Войбокало, Новом быте, Лодейном поле, Кушелевке и на платформе Тарховка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новые переходы построят с учетом требования для маломобильных категорий граждан. На участки нанесут асфальтобетонное покрытие, резинокордовое покрытие, оборудуют пандусы. Эксплуатация объектов станет возможна уже к декабрю 2018 года.

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