"ТЭК" будет пользоваться роботом, который умеет диагностировать трубы с горячей водой

Техническую новнику создал студент из СПбГУ.

Студент из Санкт-Петербурга разработал робота, созданного проверять исправность труб с горячей водой. Проект принадлежит учащемуся СПбГУ. По словам автора, его робот может проводить диагностику системы. Для этого техника передвигается по конструкции со скоростью в один метр в секунду, попутно анализируя магнитное поле.

Пресс-служба университета отмечает, что в следующем году робот пройдет "полевые испытания". Условия для этого предоставит ГУП "ТЭК". При помощи инновационной технологии представители организации надеются избавиться от проблемы регулярных прорывов в одних и тех же местах. Часто сотрудники по несколько раз выезжают по одному адресу, так как дефекты возникают в нескольких метрах от проводимых ранее работ. Работ позволит комплексно выявить недостатки.

На данный момент робот может диагностировать трубы диаметром от 500 до 1000 мм, а проходить расстояние в 150 метров. Позже параметры будут расширены.

Фото: Pixabay.com