В Рязани врачи бросили пациента лежать на полу в луже крови

Врачи не обращали на голого окровавленного человека внимания.

Жуткий инцидент произошел накануне в одной из больниц города Рязани. По сообщению очевидцев, истекающий кровью человек пролежал на холодном полу более часа.

Автор видео рассказала, что на абсолютно голого мужчину, который лежал в луже собственной крови, врачи решили обратить внимание только после того, как другие пациенты начали массово жаловаться.

На кадрах видно, что рядом с ним лежит окровавленная простынь, а сам человек лежит в позе эмбриона. Уборщица ходила рядом и веником собирала кровь. Позже после жалоб пришли врачи, положили его на каталку и увезли.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Видео: YouTube / Мавзуна Нурова