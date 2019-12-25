В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции

По данным на 18 мая в регионе зарегистрировано 2 514 случаев заражения коронавирусом.

Власти Ростовской области пока не готовы сделать следующие шаги по снятию ограничений, введенных в регионе из-за коронавирусной инфекции. Об этом своем Instagtam написал губернатор Василий Голубев.

Глава области отметил, что на территории региона коэффициент распространения заболеваемости находится на уровне 1,15 при установленной норме не более 1.

Это не позволяет пока нам приступить к следующему шагу снятия ограничений

Василий Голубев

С 15 мая в области разрешили работать ярмаркам продовольственных товаров, МФЦ по записи и начали оказывать плановую медпомощь для диспансерных пациентов. В будущем в регионе могут разрешить работу непродовольственных торговых точек, автосалонов, парикмахерских и химчисток.

По данным на 18 мая в Ростовской области зарегистрировано 2 514 случаев заражения коронавирусом, 809 человек выздоровели, 31 пациент умер.