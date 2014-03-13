В Ростове-на-Дону затопило подъезд дома из-за непогоды

Вода в подъезд зашла на 40 сантиметров.

В Ростове-на-Дону спасатели ликвидируют последствия непогоды. В одном из домов затопило подъезд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В сообщении говорится, что подтоплена придомовая территория девятиэтажного дома. Вода в подъезд зашла на 40 сантиметров.

Проводятся работы по откачке воды, - сообщает пресс-служба ведомсвта.

Последствия непогоды ликвидируют 23 человека, для этого было задействовано девять единиц спецтехники.

Видео: Instagram/mchs_rostov