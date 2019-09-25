В России завершили расследование по делу о договорном футбольном матче

Матч состоялся в мае 2019 года.

В России было завершено расследование первого уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец". Матч состоялся в мае 2019 года. Информация об этом появилась на сайте "МВД-Медиа".

Следствие установило, что один из бывших руководителей ФК "Чайка" ступил в сговор с тренером ФК "Черноморец". Он пообещал в случае проигрыша выплатить 500 тыс. рублей тренерскому составу и игрокам.

По версии следствия, тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технически комитет РФС в свою очередь пришел к выводу, что оборонительные действия футболисты в ходе игры лишь имитировали. Предполагается, что они намерено уступали соперникам.

Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1, - отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В связи с этим шестерым игрокам ФК "Черноморец" и экс-тренеру команды предъявили обвинение. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Дело уже было направлено в суд.

Видео: МВД МЕДИА