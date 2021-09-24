В России задержали гражданина Узбекистана, который работал на Украину

У него предположительно нашли наркотики при задержании.

За незаконное пересечение российско-украинской границы пограничники задержали гражданина Узбекистана, работавшего на правоохранительные органы Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, пишет РБК.

Отмечается, что гражданин Узбекистана российскую границу в Брянской области пересек нелегально. В сообщении говорится, что при досмотре у него нашли специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации и порошкообразное вещество. Предположительно, это могут быть наркотики.

В ЦОС отметили, что с 2019 года гражданин Узбекистана работал на правоохранительные органы Украины. По данным ФСБ, гражданин Узбекистана участвовал в спецоперации украинских силовиков по выявлению и задержанию лиц, оказывающих содействие желающим нелегально попасть в Россию.

Видео: СК РФ