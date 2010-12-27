В России ужесточили требования для получения водительских прав

Изменения коснулись как требований при подаче документов, так и самих экзаменов.

В России поменялись правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Новые правила вступили в силу сегодня, 14 октября.

Согласно изменениям, если кандидат на прохождение экзамена подает в ГИБДД документы, полученные в другом регионе, инспектор должен направить туда запрос, чтобы удостовериться в их подлинности.

В новом регламенте содержатся и дополнительные испытания при получении прав на управление мотоциклом. Будущим байкерам придется проходить упражнение "Скоростное маневрирование", которая состоит из "змейки", разгона, торможения и объезда препятствия. Прежде подобное задание устраивали по решению экзаменаторов. Также запретили "опрокидывание" мотоцикла при прохождении испытаний.

Будущие водители автомобилей теперь не могут повторно включать заднюю передачу и нарушать границу упражнений, в том числе зеркалом бокового вида, бампером или колесом.

Фото: medium.com