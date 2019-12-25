В России утвердили второй пакет мер поддержки IT-отрасли

Дорожная карта включает в себя 62 мероприятия.

Правительство России утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идет о "дорожной карте" по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий. Она включает в себя 62 мероприятия.

Так, 20 мероприятий предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России как для международных интернет-компаний, так и для российских компаний. Предусматривается также, что в деятельность отечественных компаний могут внедряться решения российских компаний. Предусматривает кабмин поддержку экспорта и продвижение российских IT-решений за рубежом.

Остальные 42 мероприятия направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах. Это могут быть образовательные или медицинские сервисы, офисные ПО, облачные сервисы и так далее.

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