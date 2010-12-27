В России снизилась смертность от отравления алкогольными напитками

Эксперты зафиксировали снижение смертности от случайного отравления спиртным.

В 2018 году россияне стали реже погибать от отравления алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Количество смертей за последний год уменьшилось на 20 процентов. За первые семь месяцев летальным исходом завершились жизни 41 человека. За аналогичные период в 2017 году - 50 человек.

Также специалистов радует статистика отравлений в новогодние праздники: количество жертв сократилось в 3,7 раза по сравнению с 2016 годом. Сейчас это количество составляет 677 инцидентов против 2,5 тысячи случаев в позапрошлом году.

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