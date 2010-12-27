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В России работают 7,3 миллиона людей старше трудоспособного возраста
Сегодня, 10:08
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Rybka123

В России работают 7,3 миллиона людей старше трудоспособного возраста

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Государство планирует запустить программы для обучения лиц предпенсионного возраста.

В России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 миллиона человек. С 2014 года этот показатель  вырос с 8,5 % до 9,6 %. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В 2019 года в РФ начнут действовать программы профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. В них примут участие работники организаций и обратившиеся в органы службы занятости граждане. Государство ежегодно готово выделять на это 5 миллиардов рублей. Ожидается, что каждый год в программе будут участвовать не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста.

Свое заявление Топилин сделал на встрече министров труда и занятости стран G20, которая проходит в японском городе Мацуяма. Мероприятие посвящено вопросам занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности.

Фото: открытые источники 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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