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В России прокомментировали ошибочный запуск боевой ракеты на территории Эстонии
Сегодня, 14:56
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Alena_Zinovieva
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В России прокомментировали ошибочный запуск боевой ракеты на территории Эстонии

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Напомним, истребитель Испании запустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии, как оказалось, по ошибке.

Во вторник, 7 августа, испанский истребитель, находясь в воздушном пространстве Эстонии, запустил снаряд длиной 3,7 м и диаметром 18 см. Он мог упасть на землю в районе сорока км от города Тарту. Как потом сообщили в НАТО, ракету запустили по ошибке. Все виновные в этом происшествии пилоты уже наказаны — их отстранили от полетов над странами Балтики. В России прокомментировали эту ситуацию.

Как сообщил политолог Александр Асафов "ПолитЭксперту", этот случай является прямым доказательством того, что НАТО потребительски относится к странам Прибалтики. По его мнению, североатлантический Альянс использует Эстонию и ее соседок "только как полигон для агрессивного воздействия на Россию".

Не интересует НАТО и безопасность эстонцев. В ракете мог сработать режим саморазрушения, однако она могла упасть и на землю. Асафов добавил, что эта ситуация может повториться, так как "Западу нужно давить на Россию".

Ранее мы писали, что беспилотник снял на видео боевой разворот истребителей СУ-57.

Фото: pixabay.com

Теги: запуск ракеты в эстонии , испанский истребитель , нато
Категории: Лента новостей

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    Сегодня 16:00

    Прибалтика, как всегда, лижет кое что заокеанским БУЛЬДОГАМ и ,как МОСЬКА, лает на слона, а сама дрожит как та же моська.

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