В России продажи премиальных автомобилей в апреле упали на 60%

Первое место по продажам заняло BMW.

В апреле 2020 года продажи премиальных машин в РФ снизились на 60% показателей прошлого года. За месяц были реализовано 5,5 тыс. новых машин, сообщили аналитики "Автостат".

Первое место по продажам заняло BMW. Всего в апреле было куплено 1594 автомобиля, что на 55% ниже результата годичной давности. На втором месте идет Mercedes-Benz — 1105 единиц (–68%), а на третьем расположился Lexus — 883 машины (–58%).

Также в десятку вошли (696 шт.; −47%), Land Rover (377 шт.; −54%), Porsche (263 шт.; −52%), Volvo (228 шт.; −67%) и Infiniti (125 шт.; −70%).

Видео: YouTube / Konstantin Churakov