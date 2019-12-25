В России на 16% выросла средняя сумма потребкредита

Средний размер потребкредита в апреле составил 317,7 тыс. рублей

В апреле средний размер выданных в России кредитов на покупку потребительских товаров вырос на 16,1%, если сравнивать с мартом 2021 года. Он составил 317,7 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В сообщении отмечается, что впервые в России средний размер потребкредита превысил отметку в 300 тыс. рублей. При этом если сравнивать с апрелем 2020 года, то размер такого кредита увеличился на 37,6%.

"С начала года средний чек потребительского кредита вырос очень существенно — почти на 100 тыс. руб. При этом увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В Петербурге средний размер потребкредита составил 451,6 тыс. рублей, а в Москве – 637 тыс. рублей. В пятерке лидеров по этому показателю также оказались Ямало-Ненецкий АО, Подмосковье и Ханты-Мансийский АО.

В Москве рост составил 18,1%, а в Санкт-Петербурге — 13,2%.

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