В России фиксируют стремительный рост цен на апартаменты

Спрос на апартаменты увеличился на 42%.

Замдиректора департамента новостроек по продажам "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков заявил, что в Москве и Подмосковье цены на апартаменты за последние полгода выросли более чем на четверть. При этом за год стоимость выросла на 38%. Об этом пишет "Российская газета".

При этом квартиры за этот же период стали дороже на 25-35%.

Эксперт подчеркнул, что стремительный рост цен на жилье без прописки начался на фоне обсуждения правового статуса апартаментов и возможного приравнивания их к жилью. Так, спрос на апартаменты увеличился на 42%. Подорожание произошла и из-за сокращения числа объектов в продаже.

Как прогнозирует основатель компании Realiste Алексей Гальцев, по итогам этого года инвестиционные перспективы апартаментов будет примерно на 30% выше, чем у квартир. Он считает, что статус апартаментов будет изменен в будущем, но пока его менять нельзя.

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