  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России рынок автокредитования вырос на 60%
Сегодня, 13:24
136
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России рынок автокредитования вырос на 60%

0 0

Увеличился и размер среднего чека.

За семь месяцев этого года в России на 60% вырос рынок автокредитования, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом сообщают аналитики ВТБ.

Отмечается, что на российском рынке объем выдачи автокредитов превысил 633 млрд рублей. При этом на треть вырос и средний чек, до 1,06 млн рублей. Эксперты считают, что спрос вырос из-за изменения цены на автомобили. Так, все больше россиян стали брать автокредиты из-за подорожания автомобилей.

Чаще всего в рамках автокредитования россияне покупаю автомобили марок Lada, Hyundai и Kia. Больше всего таких кредитов было выдано в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти.

Фото: pixabay 

Теги: автокредитование в россии, выдача автокредитов
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии