В России рынок автокредитования вырос на 60%

Увеличился и размер среднего чека.

За семь месяцев этого года в России на 60% вырос рынок автокредитования, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом сообщают аналитики ВТБ.

Отмечается, что на российском рынке объем выдачи автокредитов превысил 633 млрд рублей. При этом на треть вырос и средний чек, до 1,06 млн рублей. Эксперты считают, что спрос вырос из-за изменения цены на автомобили. Так, все больше россиян стали брать автокредиты из-за подорожания автомобилей.

Чаще всего в рамках автокредитования россияне покупаю автомобили марок Lada, Hyundai и Kia. Больше всего таких кредитов было выдано в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти.

Фото: pixabay