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В Разливе от отравления "паленой" водкой умер мигрант
Сегодня, 11:49
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lesjasap
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В Разливе от отравления "паленой" водкой умер мигрант

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В Курортном районе распитие некачественного спирта привело к тяжелому отравлению троих мигрантов.

В Курортном районе вечером 2 января трое мигрантов из Узбекистана отравились “паленой” водкой. Один умер, двое госпитализированы.
 
Инцидент произошел в половину седьмого вечера. Мужчины 23,25 и 26 лет найдены в доме номер 17 по Советскому проспекту в поселке Разлив. К моменту приезда специалистов, один из иностранцев погиб. Рядом с пострадавшими находилась бутылка с этикеткой из-под водки. На дне оставалось немного жидкости, которую направили  на экспертизу. 
 
В настоящее время оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пациентов госпитализировали в 40 больницу Сестрорецка. Один из мигрантов в коме, более взрослый бьется в припадках. 
Теги: курортный район , мигрант , мигранты , отравление , паленая водка , поселок разлив , разлив , сестрорецк , советский проспект , узбекистан
Категории: Новости СПб Происшествия

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