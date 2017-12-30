В Разливе от отравления "паленой" водкой умер мигрант

В Курортном районе распитие некачественного спирта привело к тяжелому отравлению троих мигрантов.

В Курортном районе вечером 2 января трое мигрантов из Узбекистана отравились “паленой” водкой. Один умер, двое госпитализированы.

Инцидент произошел в половину седьмого вечера. Мужчины 23,25 и 26 лет найдены в доме номер 17 по Советскому проспекту в поселке Разлив. К моменту приезда специалистов, один из иностранцев погиб. Рядом с пострадавшими находилась бутылка с этикеткой из-под водки. На дне оставалось немного жидкости, которую направили на экспертизу.

В настоящее время оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пациентов госпитализировали в 40 больницу Сестрорецка. Один из мигрантов в коме, более взрослый бьется в припадках.