В РПЦ предложили изучать священные тексты в школе

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит
Волоколамский Иларион предложил ввести священные тексты в школьную программу. Об этом сообщили РИА Новости.
Священнослужитель отметил, что отсутствие религиозных текстов в школьном курсе по литературе является большим упущением. Он назвал священные тексты выдающимися литературными произведениями, достойными войти в школьные учебники".
Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве, "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?"
— заявил Иларион.
Он также вспомнил слова президента России Владимира Путина, который призвал молодежь обратиться к религиозным текстам.
Фото: pixabay
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