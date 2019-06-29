В РПЦ предложили изучать священные тексты в школе

Представители церкви назвали свою литературу выдающимися произведениями.

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит

Волоколамский Иларион предложил ввести священные тексты в школьную программу. Об этом сообщили РИА Новости.

Священнослужитель отметил, что отсутствие религиозных текстов в школьном курсе по литературе является большим упущением. Он назвал священные тексты выдающимися литературными произведениями, достойными войти в школьные учебники".

Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве, "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?"

— заявил Иларион.

Он также вспомнил слова президента России Владимира Путина, который призвал молодежь обратиться к религиозным текстам.

Фото: pixabay