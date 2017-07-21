В Пулково задержали курившую женщину на борту самолета

В Петербурге возбудили административное дело в отношении пассажирки, курившей в самолете авиарейса "Анталья-Санкт-Петербург".

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в Пулково задержали петербурженку, курившую на борту самолета авиарейса "Анталья-Санкт-Петербург". Женщина летела с двумя несовершеннолетними детьми.



О курящей пассажирке 20 июля в транспортную полицию сообщил диспетчер аэропорта. В самолете сработали датчики дыма.



40-летнюю петербурженку задержали в аэропорту Пулково. Вместе с ней были две дочери: старшей - 15 лет, младшей - 5.



В отношении женщины было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".