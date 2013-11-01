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В Пулково полиция задержала 18-летнего иностранца-экстремиста, находившегося в розыске
Сегодня, 13:35
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково полиция задержала 18-летнего иностранца-экстремиста, находившегося в розыске

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Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания до передачи инициатору розыска.

В петербургскому аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции задержали уроженца ближнего зарубежья, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

Полицейские отрабатывали пассажиропоток, когда обнаружили 18-летнего молодого человека. Он на протяжении 5 месяцев скрывался от правоохранителей иностранного государства и находился в розыске.

Молодого человека подозревают в совершении особо тяжкого преступления, "против мира и безопасности человечества", а также в участии в организации деятельности экстремистской организации.

 Сейчас он находится в изоляторе временного содержания до передачи инициатору розыска.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, пулково, федеральный розыск
Категории: Лента новостей,

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