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В Пулково задержали 83-летнего торговца наркотиками
Сегодня, 14:59
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Shdaria
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В Пулково задержали 83-летнего торговца наркотиками

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В Петербурге задержали 83-летнего мужчину, гражданина ближнего зарубежья, который находился в розыске более 10 лет.

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали мужчину в Пулково, который был в розыске в течение 10 лет. Им оказался 83-летний мужчина. Установлено, что злоумышленник с ближнего зарубежья является фигурантом дел о мошенничестве и торговле наркотиками на территории Калужской области. 

Известно, что в процессе проведения оперативно-профилактических мероприятий, которые назначены на выявление лиц, скрывающихся от полиции, пойман 83-летний гражданин. Кроме того, он находился в розыске более 10 лет. Об этом рассказали в УТ МВД РФ по СЗФО. В настоящее время решается вопрос о направлении задержанного инициатору розыска. 

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Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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