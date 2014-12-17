  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково отменили 25 рейсов 4 мая
Сегодня, 21:29
29
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково отменили 25 рейсов 4 мая

0 0

Большинство рейсов должны были отправиться на юг России.

В Пулково отменили 25 рейсов в среду, 4 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. 

Большинство рейсов должны были отправиться на юг России. В их числе оказались Симферополь, Ростов-на-Дону, Геленджик, Краснодар и Анапу, Екатеринбург, Новый Уренгой, Нур-Султан.

В сторону Петербурга отменили 13 рейсов, а из города не смогли вылететь 12 самолетов. Пассажиры не смогли прилететь в город на Неве из Симферополя, Екатеринбурга и Краснодара. Вылет двух самолетов задержан. Они привезут петербуржцев и туристов из Антальи и Екатеринбурга.

Фото: Piter.tv

Теги: пулково, рейсы, самолеты, юг россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии