Начало кинопоказов для детей в 16:00, вечерних кинопоказов – в 19.00.

В Приоратском парке Гатчины открывается летний киносезон: с 10 июня каждую субботу у Водонапорной башни будет бесплатно работать уютный кинотеатр под открытым небом и живая музыка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В репертуаре летнего синематографа – около 30 художественных, документальных и мультипликационных фильмов: шедевры отечественного кинематографа, известные детские сказки и мультфильмы.

Кинопоказы будут приурочены к значимым датам. Например, в честь Дня России кинопарк в Гатчине будет работать 12 июня и покажет художественный фильм "Огонь". 100-летаю композитора Исаака Шварца посвящены документальные и художественные фильмы "Звезда пленительного Шварца", "Соломенная шляпка" и "Мелодии белой ночи". Ко Дню памяти и скорби 24 июня покажут фильм "Мы из будущего". Во Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля можно будет посмотреть киноленту "Не могу сказать "прощай". Для юных зрителей будут организованы дневные кинопоказы детских мультипликационных и художественных фильмов

Начало кинопоказов для детей в 16:00, вечерних кинопоказов – в 19.00.

Фото: администрация Ленобласти