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В Приморье в ДТП погибли два человека

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Прокуратура взяла под контроль проверку по факту аварии.

В Приморье в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 3 августа в районе поселка городского типа Кавалерово. По предварительным данным, водитель Nissan Teana превысил скорость при движении, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Fuso. От удара водитель большегруза съехал на обочину.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще один пассажир с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение. Прокуратура Приморья взяла под контроль проверку по факту ДТП.

Ранее прокуратура опубликовала видео массового ДТП на МКАД.

Видео: Прокуратура Приморского края

Теги: дтп, жертвы, приморский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, ДТП,

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