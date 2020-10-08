В Приморье в ДТП погибли два человека

Прокуратура взяла под контроль проверку по факту аварии.

В Приморье в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 3 августа в районе поселка городского типа Кавалерово. По предварительным данным, водитель Nissan Teana превысил скорость при движении, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Fuso. От удара водитель большегруза съехал на обочину.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще один пассажир с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение. Прокуратура Приморья взяла под контроль проверку по факту ДТП.

Ранее прокуратура опубликовала видео массового ДТП на МКАД.

Видео: Прокуратура Приморского края