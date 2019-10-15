В Приморье при обрушении многоквартирного дома погибла женщина

У женщины осталось двое детей.

Сегодня, в ночь на 15 октября, в Приморье при обрушении дома в поселке Новонежино погибла 44-летняя женщина.

Около 3 часов ночи по местному времени произошло обрушение части жилого дома в поселке городского типа Новонежино на улице Авиаторов, 23. Рухнули стены, перекрытия и часть лестничного пролета между 4 и 5 этажами пятиэтажного дома. В результате ЧП погибла женщина. Остальные жильцы были эвакуированы из дома.

Причина обрушения будет устанавливаться специалистами. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры или иного бытового фактора. СУ СК РФ по Приморскому краю

В соцсетях пишут, что обрушение могло произойти из-за незаконной перепланировки в этой или соседних квартирах. У женщины осталось 2 детей.

Видео: ВК, Александр Петров

Фото: ВК, Согласование перепланировки в Уфе, Instagram/novikov_vdk