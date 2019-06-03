В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок

Подросток заехал в лагерь только накануне.

В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.

Сообщается, что подросток 2005 года рождения заехал накануне в лагерь "Колосок" в рамках спортивной профильной смены. Во время утренней зарядки ему стало плохо, и он скончался. Также отмечается, что медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Следствием проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств смерти подростка. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате сердечного заболевания. СУ СК РФ по Амурской области

В рамках расследования уголовного дела следователи в обязательном порядке намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил подросток до поступления в лагерь, факт предоставления необходимого набора документов для пребывания.