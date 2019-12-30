В Подмосковье 8-месячный ребенок отравился наркотическими веществами

Родители малыша не понимают, откуда в крови у ребенка наркотики.

В Клину Московской области 8-месячный младенец в тяжелом состоянии с отравлением наркотическим веществом попал в больницу.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в больницу в тяжелом состоянии с отравлением неизвестным веществом. По данному факту назначена проверка.

Телеграм-канал 112 сообщает, что в крови у ребенка обнаружили наркотическое вещество (спайс). Отца ребенка проверили и следов наркотиков не обнаружили. Родители мальчика недоумевают, откуда у их ребенка в крови наркотические вещества. Сейчас после оказания экстренной помощи жизни малыша ничего не угрожает, он остается под наблюдением медиков в больнице.

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Фото: Piter.TV