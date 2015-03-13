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В Петропавловской крепости прошла церемония посвящения в пожарные кадеты

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В честь юных спасателей прозвучал выстрел с Нарышкина бастиона.

В атриуме Петропавловской крепости прошла церемония посвящения в пожарные кадеты этого года учеников специализированных классов городских школ Петербурга. Видео с церемонии с нашей редакции поделились 16 октября в пресс-службе МЧС по городу. 

В церемонии принял участие заместитель главы МЧС России Алексей Серко, который выступил с приветственной речью в адрес педагогов и учеников. Кадеты вынесли флаги, исполнили гимн страны и произнесли слова присяги. 

Завершающей частью мероприятия стал традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
 

Теги: кадеты, мчс, церемония посвящения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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