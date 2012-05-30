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В Петроградском районе задержали мужчину, который нелегально ловил крабов
Сегодня, 16:55
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В Петроградском районе задержали мужчину, который нелегально ловил крабов

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Житель Мурманска решил спрятаться от местных полицейских в Северной столице. Но и тут его нашли.

В Петроградском районе правоохранители задержали уроженца Мурманской области, который нелегально ловил крабов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Подозреваемый снял квартиру на Большом проспекте, 31. Там он хранил свой травматический пистолет. 

Молодой человек находился в  федеральном розыске. Ему 29 лет, судимостей не имеет. Инициатору розыска о задержании нарушителя уже  сообщили. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мигрант попал в больницу после падения с высоты на стройке.

Фото: Pxhere

Теги: задержали мужчину, ловил крабов, мвд, нелегально ловил крабов, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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