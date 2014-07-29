В Петроградском районе открыли памятник блокадным слухачам

Монумент установили в «Сквере слухачей».

Памятник незрячим гражданам, защищавшим небо Ленинграда в годы блокады, открыт на Стрельнинской улице в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС 3 сентября.

Событие приурочено к 100-летию Санкт-Петербургской региональной организации "Всероссийское общество слепых" и 80-летию снятия блокады. Монумент "Слепой слухач – защитник неба блокадного Ленинграда" представляет собой скульптурную композицию из бронзы, установленную на постаменте для удобства тактильного осмотра незрячими посетителями. Создателями монумента являются архитектор Леонид Копыловский и скульптор Мария Третьякова.

Перед установкой памятника был благоустроен сквер на Стрельнинской улице, включая посадку кустарников, цветников, дорожек и скамеек. "Сквер слухачей" на Петроградской стороне выбран для памятника, так как здесь в годы войны слухачи отправлялись на фронт. Там же расположено и здание Народного музея Всероссийского общества слепых.

Фото: Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга