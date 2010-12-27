В Петроградском районе нетрезвый мужчина избил 17-летнюю девушку

Накануне мужчина напал на девушку, защищавшую пенсионерку.

В Петроградском районе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который избил 17-летнюю девушку. Сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

13 марта в 21.32 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району на Большой Разночинной улице, 6 был задержан нетрезвый 53-летний мужчина, который несколько раз ударил несовершеннолетнюю девушку.

После задержания злоумышленника доставили в 71 отдел полиции.

В ходе проверки было установлено, что задержанный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к посетителям магазина. Когда разбушевавшийся мужчина начал приставать к пожилой женщине, к ней на помощь поспешили проходившие рядом девушки и сделали замечание мужчине. Гражданин отреагировал на это неадекватно и несколько раз ударил в голову 17-летнюю девушку. Уточняет пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.