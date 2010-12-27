На Прудовой ликвидировали несанкционированную парковку

Прокуратура проследила за освобождением городской территории от нелегального захвата собственности.

В Петродворцовом районе Петербурга администрация ликвидировала несанкционированную парковку. Стоянка автомобилей без разрешающих документов и договоренности с властями была обнаружена на Прудовой улице. После проверки инспекторов из Прокуратуры объект было решено закрыть.

Как отмечают представители закона, на самовольно занятом участке дороги руководство вело незаконную предпринимательскую деятельность, предлагая услуги охраны для автомобилей за денежную плату. Въезд был ограничен будкой сотрудников охраны и шлагбаумом. На данный момент оборудование демонтировано.

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