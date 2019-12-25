В Петербурге студенты-авиаконструкторы изучат театральное искусство

В прошлом году одним из участников кружка даже стал преподаватель СПб ГУАП.

Студентов Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) приглашают в театральную студию, работающую уже более 10-ти лет. О том, как будущие инженеры примеряют на себя сценические образы, рассказал руководитель театральной студии Максим Ермишин в беседе с изданием Spb.aif.ru.

Педагог отметил, что возраст воспитанников студии имеет большой разброс, от 16 до 25 лет. Помимо студентов вуза, занимаются и ребята с факультета среднего профессионального образования. Занятия проходят дважды в неделю по 2 часа (иногда дольше).

Чаще всего записываются в театральную студию девушки-первокурсницы. Хотя молодые люди тоже интересуются нашим направлением. Обычно в начале года приходят по 30–40 человек, но остаются из них не больше 6. Кому-то не нравится, кто-то не успевает совмещать творчество и учёбу. Максим Ермишин, руководитель театральной студии СПб ГУАП

Также Ермишин подчеркнул, что в прошлом году одним из участников кружка даже стал преподаватель СПб ГУАП.

Ему было очень любопытно позаниматься, погрузиться в театральную атмосферу. Опыт был нетипичным не только для меня, но и для самого педагога. Всё-таки заниматься в одной студии со своими студентами непросто, есть какая-то неловкость: с одной стороны, нужно субординацию соблюдать, а с другой – вы сейчас одна команда, и вы на равных. Но в целом всё прошло комфортно. Максим Ермишин, руководитель театральной студии СПб ГУАП

Фото: Театральная студия ГУАП