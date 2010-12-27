В Петергофе покупательница напала на сотрудницу магазина с битой

Женщина решила физически навредить персоналу за отказ продавать ей алкоголь.

В Петергофе полиция задержала нетрезвую петербурженку, которая напала с битой на сотрудницу продуктового магазина. Жертва отказалась продавать злоумышленнице алкогольные напитки, за что пострадала. Инцидент произошел по улице Володи Дубинина.

Сначала от клиентки поступали только угрозы, но после разъярившаяся женщина решила исполнить задуманнное. На место выехал наряд вневедомственной охраны, который поймал нетрезвую посетительницу с поличным. Продавщица нажала на тревожную кнопку сразу, как 47-летняя преступница вошла в помещение с битой. Специалисты обезоружили петербурженку и отвезли в отделение правоохранительных органов.

В результате конфликта пострадавших нет. Имущество заведения не повреждено. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv