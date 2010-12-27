В Петербурге житель Киргизии попал в реанимацию по дороге на собеседование

Иностранец получил проблемы со здоровьем вместо работы.

В Кировском районе Петербурга иностранец стал жертвой собственной невнимательности, выходя с территории мебельной фабрики. Мужчина шагнул в шахту грузового лифта и травмировался. На место была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшего забрали в реанимацию. Отметим, что инцидент произошел на Химическом переулке,1.

Пациентом местной больницы является 28-летний гражданин из Киргизии. Он пришел на предприятие, чтобы устроиться на работу, но в результате пострадал. По сведениям очевидцев, мужчина рухнул вниз с уровня второго этажа. Врачи зафиксировали у мигранта открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом позвоночника, костей таза, ушиб головного мозга и травму груди. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Фото: Piter.tv