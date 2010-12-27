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В Петербурге пенсионерка за рулем отбилась от двух злоумышленников
Сегодня, 9:20
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lesjasap
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В Петербурге пенсионерка за рулем отбилась от двух злоумышленников

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В Невском районе Петербурга пожилая жительница оказала сопротивление двум взрослым мужчинам.

Петербургская пенсионерка- водитель сумела самостоятельно отбиться от двух злоумышленников. Мужчины напали на женщину в Невском районе. Пострадавшая находилась в собственном транспортном средстве на парковочной зоне у 16-го дома по Дальневосточному проспекту. Неожиданно в салон иномарки проникли неизвестные, которые напали на жертву.

Пожилая женщина не растерялась и отказала жесткий отпор бандитам. Преступники применили физическую силу к петербурженке и пытались заставить ее поехать в нужном им направлении. Однако, получив ответные удары, им не оставалось ничего другого, как сбежать с места происшествия. 

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, напавшие не успели ничего украсть из автомобиля. Оперативники пытаются установить личности преступников по записям с камер видеонаблюдения.
 

Теги: водитель , женщина , нападение , такси
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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