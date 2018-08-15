В Петербурге женщина сама занялась расследованием повреждения машины

Злоумышленниками оказались соседи потерпевшей.

В Красногвардейском районе Петербурга местная жительница решила самостоятельно найти преступников, повредивших ее машину. Женщина отказалась обращаться в полицию и провела расследование. Об этом сообщает "Невские новости".

В результате местному Шерлоку помогли записи с камеры видеонаблюдения. На них петербурженка опознала соседей. Инцидент произошел еще 31 июля. Утром женщина вышла во двор и обнаружила машину с вмятинами на капоте. Контактов злоумышленники не оставили. решив просто сбежать с места преступления. Такая ситуация гражданку не устроила, поэтому она взяла дело под контроль и вычислила хулиганов.

Выяснилось, что повреждения транспортному средству нанес автомобилист, который неудачно припарковался. Он вышел из иномарки с пассажирами: женой и ребенком. По вероятности, один из них и нанес удар при выходе из салона. Виновные признали, что ущерб причинили именно они.

Фото и видео: Невские новости