Город - сказка: Петербург готов к новогодним праздникам

Город на Неве "зажгли" к новому году. Про городские мосты тоже не забыли: их украсили впервые.

Санкт-Петербург подготовили к Новому году, отмечается, что в 2017 году новогодних украшений в Северной столице стало гораздо больше. В конце ноября яркие огни зажглись в центральной части Петербурге, а в первый день зимы город на Неве превратился в сказку. Иллюминация на Невском проспекте пришлась по душе гостям и жителям Северной столицы.

Стоит отметить, что в этом году к всем уже известной новогодней иллюминации добавили новые украшения, которые сделаны на городских мостах. Троицкий, Дворцовый и Большеохтинский мосты также стали частью новогодней сказки.

Фото: "ВК" - "Привет, сей час в Петербурге"