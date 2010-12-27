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Город - сказка: Петербург готов к новогодним праздникам
Сегодня, 12:20
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Shdaria
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Город - сказка: Петербург готов к новогодним праздникам

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Город на Неве "зажгли" к новому году. Про городские мосты тоже не забыли: их украсили впервые.

Санкт-Петербург подготовили к Новому году, отмечается, что в 2017 году новогодних украшений в Северной столице стало гораздо больше. В конце ноября яркие огни зажглись в центральной части Петербурге, а в первый день зимы город на Неве превратился в сказку. Иллюминация на Невском проспекте пришлась по душе гостям и жителям Северной столицы.

Стоит отметить, что в этом году к всем уже известной новогодней иллюминации добавили новые украшения, которые сделаны на городских мостах. Троицкий, Дворцовый и Большеохтинский мосты также стали частью новогодней сказки. 

Фото: "ВК" - "Привет, сей час в Петербурге"

Теги: новости петербург , новости спб , петербург украшен к новому году
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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