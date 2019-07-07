В Петербурге завершился грандиозный речной карнавал

Районы города представили зрителям театральные постановки на воде.

В воскресенье 7 июля в Петербурге на набережной реки Мойки прошло грандиозное шоу – речной карнавал.

Старт представлениям был дан в два часа дня напротив Павильона Росси в Михайловском саду. Команды от 18 районов Северной столицы удивляли жюри своими постановками. Темой этого года стал Театр.

На теплоходах, проплывающих по реке, происходила настоящая сказка. Зрителям показали отрывок из "Алисы в стране чудес", окунули в театр Японии, устроили пиратский дебош на корабле, а настоящий оркестр сыграл "Вальс цветов" Чайковского.

Организаторы отметили, что после завершения театральных постановок на воде концертная программа продолжилась на Марсовом поле.

Видео: Piter.TV