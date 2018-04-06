В Петербурге затопило парадную и двор жилого дома

От теплого апреля затопило улицы Петербурга и даже парадную жилого дома. Также жители говорят о едком запахе от воды.

В редакцию Piter.tv прислали видеозапись с затопленным двором, по улице Лесопарковая, дом №10. Житель дома продемонстрировал как вода разлилась не только на улице, но и в парадной жилого здания. Также, читатель Piter.tv уточняет, что такая ситуация продолжается на протяжении нескольких дней.

На кадрах видеозаписи видно, что выбраться из дома не удастся без специальных резиновых сапог. Также заметно, что на улице вода не просто стоит, а активно течет. Жители дома отмечают, что от воды веет канализацией.

Однако, несмотря на шоустную ситуацию стоит отметить, что на месте "реки" работаю специальные службы.

Видео: Piter.tv