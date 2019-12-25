Петербуржцы могут воспользоваться паромной переправой через Неву на время ремонта Биржевого моста

Время в пути между причалами составляет 7 минут, а стоимость билета – 100 рублей.

Сегодня в Петербурге открылась паромная переправа через Неву. Она будет работать, пока Биржевой мост закрыт на капитальный ремонт. Линию организовали между причалами "Петропавловская крепость" и "Спуск со львами". Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Астра Марин".

Тримараны рассчитаны на 11 человек, они будут курсировать каждый день с интервалом в 10 минут с 10 утра до 20 часов вечера. На борту теплоходов для пассажиров установили мягкие диваны и откидные тенты в случае дождя. Время в пути составит 7 минут, а билет обойдется в 100 рублей, его можно приобрести на причалах или в онлайн-магазине BoatTrip.

Капитальный ремонт моста планируют завершить через год.

Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)