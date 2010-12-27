В Петербурге запретили продажу оружия в день митинга против пенсионной реформы

Представители закона сведения не подтвердили, но предприниматели настаивают на своем.

В петербургские оружейные магазины поступили указания о запрете продажи оружия и патронов в день проведения согласованного митинга против пенсионной реформы. Конкретнее, предпринимателей попросили временно остановить работу в течение всего дня 28 июля. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". По данным издания, информацию подтвердили трое бизнесменов. Указания давались сотрудниками лицензионно-разрешительных организаций в устной форме.

Некоторые пункты продажи попросили закрыть, но другим разрешили реализовывать сопутствующие товары. С витрин убирать оружие не будут, но давать его в руки посетителям запрещено. Эти правила относятся как к травматическим, так и огнестрельным видам. Письменного запрета нет.

Представители Росгвардии отметили, что никаких постановлений о запрете продажи оружия на территории Санкт-Петербурга не поступало,поэтому торговлю разрешена.

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