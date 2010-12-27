В Петербурге задержаны молодые наркоторговцы

В Петербурге четверо молодых людей занимались сбытом наркотиков.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали четверых за сбыт наркотиков. Из преступной группы самому пладшему "продавцу" 19 лет.

В отношении наркодиллеров возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере". В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейским удалось найти подозреваемых в этом деле. Установлено, что старшему из приеступной группы - 23 года. Также известно, что во время обысков в их квартирах на проспекте Художников, Просвещения и Заречной улице оперативники обнаружили наркотики, весы, мобильные телефоны и много сим-карт. Все четверо были задержаны.